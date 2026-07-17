Взрывотехники Росгвардии уничтожили три мины в Туапсинском округе

В Росгвардии напоминают: даже спустя десятилетия подобные находки представляют реальную опасность. При обнаружении подозрительного предмета нельзя к нему прикасаться или перемещать его. Необходимо отойти на безопасное расстояние и немедленно сообщить о находке по номеру 112.