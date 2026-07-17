Взрывотехники Росгвардии уничтожили три мины в Туапсинском округе

Две 82-миллиметровые минометные мины были найдены грибниками. Одна из них обнаружена в поселке Горном, вторая — на берегу реки Пшиш в поселке Октябрьском.
Еще один боеприпас — 50-миллиметровую мину — нашел владелец земельного участка в селе Ольгинка. Мужчина заметил предмет во время покоса травы. Предположительно, мину вымыло с горного склона после дождя.
Взрывотехники обследовали все боеприпасы, после чего вывезли их в безопасное место и уничтожили с соблюдением всех мер предосторожности.
В Росгвардии напоминают: даже спустя десятилетия подобные находки представляют реальную опасность. При обнаружении подозрительного предмета нельзя к нему прикасаться или перемещать его. Необходимо отойти на безопасное расстояние и немедленно сообщить о находке по номеру 112.