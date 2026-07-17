Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Взрывотехники Росгвардии уничтожили три мины в Туапсинском округе

Три взрывоопасных предмета времен Великой Отечественной войны ликвидировали сотрудники ОМОН «Пластун» Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю в Туапсинском округе за один день.

Две 82-миллиметровые минометные мины были найдены грибниками. Одна из них обнаружена в поселке Горном, вторая — на берегу реки Пшиш в поселке Октябрьском.

Еще один боеприпас — 50-миллиметровую мину — нашел владелец земельного участка в селе Ольгинка. Мужчина заметил предмет во время покоса травы. Предположительно, мину вымыло с горного склона после дождя.

Взрывотехники обследовали все боеприпасы, после чего вывезли их в безопасное место и уничтожили с соблюдением всех мер предосторожности.

В Росгвардии напоминают: даже спустя десятилетия подобные находки представляют реальную опасность. При обнаружении подозрительного предмета нельзя к нему прикасаться или перемещать его. Необходимо отойти на безопасное расстояние и немедленно сообщить о находке по номеру 112.