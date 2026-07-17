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Суд обязал ПФР выплатить волгоградке пособие на двоих детей

Ошибка ПФР лишила волгоградку пособия при доходе 80000 рублей.

Новоаннинский суд Волгоградской области восстановил право жительницы региона на пособие. Юлия Д. из Волгоградской области — мать двоих малолетних детей. Пенсионный фонд отказал ей в выплате на детей, хотя закон дает волгоградкам с детьми до 17 лет право на такую поддержку.

В марте 2025 года Юлия Д. получила от комитета строительства жилищный сертификат как ребенок-сирота на сумму 2 886 972 рубля. В ноябре 2025 года она подала в Пенсионный фонд через МФЦ заявление на пособие. Фонд отказал: доход семьи превысил прожиточный минимум и составил более 80 000 рублей на человека. Причина — Пенсионный фонд получил из межведомственной системы неверный код выплаты за жилье. Комитет строительства отказался исправить ошибку.

Суд признал отказ незаконным. Служители Фемиды установили: сертификат на жилье не входит в доход семьи для расчета пособия.

Ответчика обязали выплатить пособие за период с 12 ноября 2025 года по 21 мая 2026 года.

Ранее сообщалось, как волгоградка сбила ребенка на электровелосипеде и скрылась.