Суд обязал ПФР выплатить волгоградке пособие на двоих детей

Новоаннинский суд Волгоградской области восстановил право жительницы региона на пособие. Юлия Д. из Волгоградской области — мать двоих малолетних детей. Пенсионный фонд отказал ей в выплате на детей, хотя закон дает волгоградкам с детьми до 17 лет право на такую поддержку.
В марте 2025 года Юлия Д. получила от комитета строительства жилищный сертификат как ребенок-сирота на сумму 2 886 972 рубля. В ноябре 2025 года она подала в Пенсионный фонд через МФЦ заявление на пособие. Фонд отказал: доход семьи превысил прожиточный минимум и составил более 80 000 рублей на человека. Причина — Пенсионный фонд получил из межведомственной системы неверный код выплаты за жилье. Комитет строительства отказался исправить ошибку.
Суд признал отказ незаконным. Служители Фемиды установили: сертификат на жилье не входит в доход семьи для расчета пособия.
Ответчика обязали выплатить пособие за период с 12 ноября 2025 года по 21 мая 2026 года.
Ранее сообщалось, как волгоградка сбила ребенка на электровелосипеде и скрылась.