Суд обязал ПФР выплатить волгоградке пособие на двоих детей

В марте 2025 года Юлия Д. получила от комитета строительства жилищный сертификат как ребенок-сирота на сумму 2 886 972 рубля. В ноябре 2025 года она подала в Пенсионный фонд через МФЦ заявление на пособие. Фонд отказал: доход семьи превысил прожиточный минимум и составил более 80 000 рублей на человека. Причина — Пенсионный фонд получил из межведомственной системы неверный код выплаты за жилье. Комитет строительства отказался исправить ошибку.