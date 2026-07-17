Помогающего мошенникам нижегородца задержала полиция

В поисках подработки 35-летний нижегородец наткнулся на интернет-объявление и связался с кураторами. С апреля по май он 21 раз перевел на неустановленные счета свыше 49 миллионов рублей. За услуги мужчина получал фиксированную ежедневную плату плюс 5% от похищенного.