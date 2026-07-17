Помогающего мошенникам нижегородца задержала полиция

Нижегородские полицейские задержали пособника мошенников, который переводил им деньги через криптообменники. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.
В поисках подработки 35-летний нижегородец наткнулся на интернет-объявление и связался с кураторами. С апреля по май он 21 раз перевел на неустановленные счета свыше 49 миллионов рублей. За услуги мужчина получал фиксированную ежедневную плату плюс 5% от похищенного.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Фигурант заключен под стражу на время расследования, ему может грозить до 10 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что 18-летнего курьера мошенников арестовали в Нижегородской области.