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Помогающего мошенникам нижегородца задержала полиция

35-летний мужчина зарабатывал на «подработке», помогая выводить похищенные деньги.

Нижегородские полицейские задержали пособника мошенников, который переводил им деньги через криптообменники. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

В поисках подработки 35-летний нижегородец наткнулся на интернет-объявление и связался с кураторами. С апреля по май он 21 раз перевел на неустановленные счета свыше 49 миллионов рублей. За услуги мужчина получал фиксированную ежедневную плату плюс 5% от похищенного.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Фигурант заключен под стражу на время расследования, ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что 18-летнего курьера мошенников арестовали в Нижегородской области.