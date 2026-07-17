В Волжском художник выпил с незнакомцами и лишился картин, телефона и компьютера

В полицию незадачливый художник пришел 13 июля. Он рассказал, что двое малознакомых мужчин под угрозой насилия открыто забрали у него имущество. Как выяснили оперативники, во время застолья один из новых знакомых незаметно похитил у волжанина телефон. Затем инсценировал «помощь» в поисках, потребовав 3 тысячи рублей вознаграждения. Таких денег у художника с собой не было, он попытался уйти от новых знакомых. Но те его догнали, с угрозами отобрали уже два телефона, да еще и ворвались к нему домой.