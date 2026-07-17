Простились с тремя родственниками депутата Гончаровой, убитыми в Таганроге

Прошли похороны трёх родственников депутата городской думы Таганрога Оксаны Гончаровой, которых жестоко убили во дворе собственного дома. Об этом rostov.aif.ru рассказала супруга старшего сына погибших — брата Оксаны Гончаровой.
Напомним, что трагедия, потрясшая город и область, произошла в начале июля 2026 года. В Таганроге во дворе частного дома были убиты родственники Оксаны Гончаровой: 64-летний отец Юрий Гончаров, 60-летняя мама — Наталья и 86-летня бабушка.
По данным следствия, вооружённый охотничьим ружьём мужчина зарезал и расстрелял своих жертв, после чего поджёг здание. Тела погибших были обнаружены на территории участка.
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону санкционировал двухмесячный арест 44-летнего Евгения Утесова, который приходится экс-супругом депутату Оксане Гончаровой. Его подозревают в причастности к убийству. Эту информацию подтвердили в объединённой пресс-службе судов Ростовской области.
Следствие полагает, что мужчина подстрекал к убийству двух и более человек, а также к умышленному уничтожению или повреждению чужого имущества при отягчающих обстоятельствах (дела возбуждены по соответствующим частям ст. 33, 105 и 167 УК РФ). При этом официально обвинение ему пока не предъявлено.
Под стражей Утёсов пробудет до 8 сентября 2026 года включительно. Основной фигурант этого дела, 69-летний мужчина — отец Евгения Леонид, был найден мёртвым в лесополосе Неклиновского района.
По версии следствия, мотивом жестокой расправы стал затяжной имущественный конфликт, многократно обострявшийся после развода Евгения и Оксаны.
Оксана Гончарова является депутатом городской думы Таганрога с 2014 года. С Евгением у них трое детей, которые в одночасье лишились дедушки, бабушки и прабабушки.
Редакция выражает глубокие соболезнования семье погибших.