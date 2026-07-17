Простились с тремя родственниками депутата Гончаровой, убитыми в Таганроге

Следствие полагает, что мужчина подстрекал к убийству двух и более человек, а также к умышленному уничтожению или повреждению чужого имущества при отягчающих обстоятельствах (дела возбуждены по соответствующим частям ст. 33, 105 и 167 УК РФ). При этом официально обвинение ему пока не предъявлено.