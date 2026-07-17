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Простились с тремя родственниками депутата Гончаровой, убитыми в Таганроге

Вооружённый охотничьим ружьём мужчина зарезал и расстрелял своих жертв, после чего поджёг дом..

Прошли похороны трёх родственников депутата городской думы Таганрога Оксаны Гончаровой, которых жестоко убили во дворе собственного дома. Об этом rostov.aif.ru рассказала супруга старшего сына погибших — брата Оксаны Гончаровой.

Напомним, что трагедия, потрясшая город и область, произошла в начале июля 2026 года. В Таганроге во дворе частного дома были убиты родственники Оксаны Гончаровой: 64-летний отец Юрий Гончаров, 60-летняя мама — Наталья и 86-летня бабушка.

По данным следствия, вооружённый охотничьим ружьём мужчина зарезал и расстрелял своих жертв, после чего поджёг здание. Тела погибших были обнаружены на территории участка.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону санкционировал двухмесячный арест 44-летнего Евгения Утесова, который приходится экс-супругом депутату Оксане Гончаровой. Его подозревают в причастности к убийству. Эту информацию подтвердили в объединённой пресс-службе судов Ростовской области.

Следствие полагает, что мужчина подстрекал к убийству двух и более человек, а также к умышленному уничтожению или повреждению чужого имущества при отягчающих обстоятельствах (дела возбуждены по соответствующим частям ст. 33, 105 и 167 УК РФ). При этом официально обвинение ему пока не предъявлено.

Под стражей Утёсов пробудет до 8 сентября 2026 года включительно. Основной фигурант этого дела, 69-летний мужчина — отец Евгения Леонид, был найден мёртвым в лесополосе Неклиновского района.

По версии следствия, мотивом жестокой расправы стал затяжной имущественный конфликт, многократно обострявшийся после развода Евгения и Оксаны.

Оксана Гончарова является депутатом городской думы Таганрога с 2014 года. С Евгением у них трое детей, которые в одночасье лишились дедушки, бабушки и прабабушки.

Редакция выражает глубокие соболезнования семье погибших.