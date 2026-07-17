Омич затарил все село алкоголем по 5 бутылок на каждого

Стоит отметить, что численность населения села Некрасовка, по данным на 1 июля 2026 года, составляет 583 человека. Согласно нехитрым расчетам, на одного сельчанина в среднем приходится по 5 бутылок из партии, привезенной предприимчивым омичом. А если исключить трезвенников, то на тех, кто употребляет алкоголь регулярно, этот показатель становится еще выше. Так что можно предположить, что омич решил снабдить «своей продукцией» все село.