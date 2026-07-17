Омич затарил все село алкоголем по 5 бутылок на каждого

О пресечении незаконной торговли фальсифицированным спиртным в одном из сельских магазинов Кормиловского района сообщили в правоохранительных органах. 39-летний омич организовал там сбыт алкоголя без соответствующих маркировочных знаков.
Сельский бизнесмен решил, что продажа закупленной им алкогольной продукции может стать «золотой жилой», однако его замыслу не суждено было осуществиться. Сотрудники ОМВД России по Кормиловскому району и оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Омской области уличили его в незаконной деятельности.
«Мужчина, являясь владельцем магазина в селе Некрасовка, организовал продажу немаркированной алкогольной продукции. Для этого он приобрел в Омске и привез в складское помещение 2 874 бутылки различных спиртных напитков на сумму почти 1 млн рублей», — пояснили в пресс-службе ведомства.
Стоит отметить, что численность населения села Некрасовка, по данным на 1 июля 2026 года, составляет 583 человека. Согласно нехитрым расчетам, на одного сельчанина в среднем приходится по 5 бутылок из партии, привезенной предприимчивым омичом. А если исключить трезвенников, то на тех, кто употребляет алкоголь регулярно, этот показатель становится еще выше. Так что можно предположить, что омич решил снабдить «своей продукцией» все село.
По данным правоохранителей, в результате проведенных проверок в торговом зале и на складских помещениях вся алкогольная продукция без маркировок была конфискована. По факту выявленных нарушений следователь управления МВД по Кормиловскому району возбудил уголовное производство. Согласно ч. 1 ст. 171.3 Уголовного кодекса РФ, максимальная санкция за данное преступление предусматривает лишение свободы сроком до трех лет.
Причем, как добавили в органах правопорядка, ранее этот же гражданин уже попадал в поле зрения полиции из-за нелегальной продажи 1 809 пачек немаркированных сигарет.