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Арестовали воронежца, пытавшегося убить незнакомца

В ближайшее время фигуранту предъявят обвинение.

Источник: Комсомольская правда

По данным следствия, вечером 13 июля в парке в Таловском районе Воронежской области 46-летний местный житель наставил на 22-летнего незнакомца заряженное ружье. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Но потерпевший оказал активное сопротивление, в результате которого нападавший выстрелил в сторону. Подозреваемого задержали следователи СК во взаимодействии с сотрудниками полиции. В ближайшее время ему предъявят обвинение.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

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