В Нижнем Новгороде пенсионер продал машину и отдал мошенникам 11 млн рублей

В Нижнем Новгороде 78-летний местный житель стал жертвой телефонных мошенников. Испугавшись ложных обвинений в финансировании недружественной страны, пенсионер передал курьерам свои сбережения и деньги от продажи личного автомобиля. Общая сумма ущерба составила 11,02 миллиона рублей, сообщили в региональном управлении МВД.
По данным полиции, злоумышленник в течение месяца связывался с мужчиной по телефону и через мессенджер, представляясь сотрудником правоохранительных органов. Он утверждал, что нижегородец якобы является спонсором недружественной страны, и убедил его передать деньги курьерам.
Сначала пенсионер передал незнакомцам 3 миллиона, 2,84 миллиона и 2,4 миллиона рублей. Деньги он складывал в полиэтиленовый пакет и перематывал скотчем. Спустя неделю мужчина отдал еще 1,5 миллиона рублей, завернув их в одежду.
Затем нижегородец продал автомобиль и передал курьеру вырученные 1,28 миллиона рублей. Взамен переданных денег потерпевшему вручали флеш-накопители.
Осознав, что стал жертвой обмана, пенсионер обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Правоохранители устанавливают причастных к преступлению.