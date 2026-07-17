В Нижнем Новгороде пенсионер продал машину и отдал мошенникам 11 млн рублей

По данным полиции, злоумышленник в течение месяца связывался с мужчиной по телефону и через мессенджер, представляясь сотрудником правоохранительных органов. Он утверждал, что нижегородец якобы является спонсором недружественной страны, и убедил его передать деньги курьерам.