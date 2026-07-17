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В Нижнем Новгороде пенсионер продал машину и отдал мошенникам 11 млн рублей

Телефонные мошенники выманили более 11 миллионов рублей у 78-летнего жителя Нижнего Новгорода. Аферист представился сотрудником правоохранительных органов и обвинил мужчину в финансировании недружественной страны. Напуганный пенсионер передал курьерам свои накопления и деньги от продажи автомобиля, получая взамен флеш-накопители. Полиция возбудила уголовное дело.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

В Нижнем Новгороде 78-летний местный житель стал жертвой телефонных мошенников. Испугавшись ложных обвинений в финансировании недружественной страны, пенсионер передал курьерам свои сбережения и деньги от продажи личного автомобиля. Общая сумма ущерба составила 11,02 миллиона рублей, сообщили в региональном управлении МВД.

По данным полиции, злоумышленник в течение месяца связывался с мужчиной по телефону и через мессенджер, представляясь сотрудником правоохранительных органов. Он утверждал, что нижегородец якобы является спонсором недружественной страны, и убедил его передать деньги курьерам.

Сначала пенсионер передал незнакомцам 3 миллиона, 2,84 миллиона и 2,4 миллиона рублей. Деньги он складывал в полиэтиленовый пакет и перематывал скотчем. Спустя неделю мужчина отдал еще 1,5 миллиона рублей, завернув их в одежду.

Затем нижегородец продал автомобиль и передал курьеру вырученные 1,28 миллиона рублей. Взамен переданных денег потерпевшему вручали флеш-накопители.

Осознав, что стал жертвой обмана, пенсионер обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Правоохранители устанавливают причастных к преступлению.