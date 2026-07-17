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Жительница Ачинска напала на инспектора ПДН

Нетрезвая мать силой пыталась отстоять малолетнего ребенка.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Ачинска напала на инспектора ПДН, за что и стала фигуранткой уголовного дела. На днях ей вынесли приговор. Подробности рассказали в краевой прокуратуре.

Дело было в марте текущего года. Специалист органов опеки сообщил в полицию, что по одному неблагополучному адресу в опасном состоянии может находиться маленький ребенок. Поэтому инспектор подразделения по делам несовершеннолетних выехала вместе со специалистом опеки.

Информация подтвердилась: в квартире мать и несколько взрослых — нетрезвые, на столе бутылки со спиртным. И мальчик там же. Мать попыталась силой помешать забрать ребенка. Она толкнула инспектора ПДН, отчего та упала на пол, а затем ударила ее по лицу.

На суде женщина вину признала, была, мол, пьяна. Сожалеет. У нее будет время обдумать случившееся в колонии, куда она отправится на полтора года. Плюс она должна выплатить моральную компенсацию в размере 35 тысяч рублей.

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