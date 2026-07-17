Жительница Ачинска напала на инспектора ПДН

Информация подтвердилась: в квартире мать и несколько взрослых — нетрезвые, на столе бутылки со спиртным. И мальчик там же. Мать попыталась силой помешать забрать ребенка. Она толкнула инспектора ПДН, отчего та упала на пол, а затем ударила ее по лицу.