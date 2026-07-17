Axios: Турция не нашла конкретного плана покушения на Трампа

Как сообщает Axios со ссылкой на источники, израильская разведка получила сведения о том, что высокопоставленный иранский чиновник предложил попытаться убить Трампа во время его пребывания в Анкаре.
Информацию об угрозе передали американской и турецкой сторонам. Спецслужбы Турции изучили полученные сведения, однако не обнаружили признаков подготовки конкретного покушения на американского президента.
После предупреждения Секретная служба США приняла дополнительные меры безопасности. В частности, для обратного рейса Трампа использовали старый самолет Air Force One вместо нового президентского борта.
Несколько американских чиновников заявили Axios, что сведения Израиля были получены из одного источника и не получили независимого подтверждения. Один из собеседников издания охарактеризовал угрозу скорее как намерение, чем как готовившуюся операцию.
The Wall Street Journal также сообщала, что американские чиновники сочли предупреждение не вполне достоверным. По данным газеты, решение использовать старый Air Force One было связано в том числе с опасениями по поводу уровня защиты нового самолета Трампа.