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На Бердском шоссе водитель КАМАЗа врезался в столб

Мужчину зажало в салоне.

Источник: МАСС

В Новосибирске на Бердском шоссе у остановки «Обское море» КАМАЗ врезался в столб. Водителя зажало в кабине, произошла травматическая ампутация одной ноги. Спасатели вырезали мужчину из искореженного автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба МАСС Новосибирска.

Авария случилась сегодня. 33-летний водитель потерял управление и врезался в столб. От удара кабину сильно деформировало. Мужчину зажало, он получил тяжелую травму — ампутацию ноги.

Спасатели Муниципальной аварийно-спасательной службы оперативно деблокировали пострадавшего с помощью гидравлического оборудования. Аккуратно извлекли из кабины и передали врачам скорой помощи.

Сейчас жизнь мужчины вне опасности благодаря слаженным действиям.