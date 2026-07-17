На Бердском шоссе водитель КАМАЗа врезался в столб

В Новосибирске на Бердском шоссе у остановки «Обское море» КАМАЗ врезался в столб. Водителя зажало в кабине, произошла травматическая ампутация одной ноги. Спасатели вырезали мужчину из искореженного автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба МАСС Новосибирска.