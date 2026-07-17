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Появилось видео столкновения поезда и грузовика в Нижегородской области

В сети появились кадры момента ДТП на переезде у станции Каликино, где товарный состав протаранил выехавшую на красный свет фуру с прицепом.

В сети опубликовано видео момента жесткого столкновения грузового поезда и крупногабаритного автомобиля MAN на железнодорожном переезде в Борском районе. Кадры опубликовал RT в своем Макс-канале. Как сообщалось ранее, авария произошла ночью вблизи станции Каликино и привела к повреждению локомотива, а также задержке семи пассажирских поездов.

На обнародованных кадрах видно, как грузовик выезжает на переезд на запрещающий сигнал светофора. Дежурный по переезду до последнего пытался вручную поднять шлагбаум, чтобы выпустить машину из ловушки, а машинист применил экстренное торможение, однако избежать сильнейшего удара не удалось. Состав буквально снес заднюю часть фуры.

В результате происшествия никто из людей не пострадал. В настоящее время движение поездов на данном участке уже полностью восстановлено. По факту инцидента проверку проводят сотрудники Следственного комитета на транспорте.