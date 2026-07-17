Появилось видео столкновения поезда и грузовика в Нижегородской области

На обнародованных кадрах видно, как грузовик выезжает на переезд на запрещающий сигнал светофора. Дежурный по переезду до последнего пытался вручную поднять шлагбаум, чтобы выпустить машину из ловушки, а машинист применил экстренное торможение, однако избежать сильнейшего удара не удалось. Состав буквально снес заднюю часть фуры.