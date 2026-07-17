На территории Красноярского края лесные пожары тушат более 1,5 тысяч человек

На территории Красноярского края лесные пожары тушат более 1,5 тысячи человек. Ситуация постепенно стабилизируется: за минувшие сутки количество огневых точек сократилось на 26, то есть до 82. Это в три раза меньше, чем было 5 июля, когда был зафиксирован пик горения. Достигнуть такого результата удалось благодаря маневрированию и оперативной переброске сил на самые сложные участки.
Большая часть пожаров по-прежнему приходится на Туруханский и Енисейский округа, а также на Эвенкию. Причина возникновения — сухие грозы и сильные ветра, из-за которых огонь быстро распространяется. Поскольку большая часть очагов находится в удаленной местности, без дорог, силы и средства туда доставляет авиация.
При обнаружении возгорания в лесу необходимо немедленно звонить на прямую линию лесной охраны: 8−800−100−94−00.