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На территории Красноярского края лесные пожары тушат более 1,5 тысяч человек

Оперативная информация о ситуации с лесными пожарами на территории Красноярского края.

Источник: Комсомольская правда

На территории Красноярского края лесные пожары тушат более 1,5 тысячи человек. Ситуация постепенно стабилизируется: за минувшие сутки количество огневых точек сократилось на 26, то есть до 82. Это в три раза меньше, чем было 5 июля, когда был зафиксирован пик горения. Достигнуть такого результата удалось благодаря маневрированию и оперативной переброске сил на самые сложные участки.

Большая часть пожаров по-прежнему приходится на Туруханский и Енисейский округа, а также на Эвенкию. Причина возникновения — сухие грозы и сильные ветра, из-за которых огонь быстро распространяется. Поскольку большая часть очагов находится в удаленной местности, без дорог, силы и средства туда доставляет авиация.

При обнаружении возгорания в лесу необходимо немедленно звонить на прямую линию лесной охраны: 8−800−100−94−00.