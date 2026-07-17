«Калашников»: Панкин не работал в концерне и «НИИ Стали»

Концерн «Калашников» опроверг информацию о том, что арестованный по делу о крупном мошенничестве Сергей Панкин являлся заместителем директора одного из предприятий холдинга.
«Сергей Панкин никогда не являлся и не является сотрудником АО “Концерн “Калашников”” или АО “НИИ Стали”. Сергей Панкин может иметь отношение к организациям-поставщикам концерна», — говорится в сообщении компании.
В концерне также заявили, что оказывают содействие компетентным органам в установлении обстоятельств деятельности Панкина и его взаимоотношений со структурами холдинга.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил о задержании Панкина в Москве, первоначально назвав его бывшим заместителем директора концерна «Калашников». Позднее канал дополнил публикацию опровержением компании.
По данным Mash, Панкину вменяют мошенничество в особо крупном размере при поставках военной формы и обмундирования. Канал утверждает, что продукцию, которую должны были изготовить в России, ввозили из Китая по более низкой цене, а разница между фактической стоимостью и суммой в документах могла быть присвоена. Договоры, как утверждается, заключались от имени «НИИ Стали».
Mash также сообщил, что 28 января Панкин отправился в зону специальной военной операции, предположительно пытаясь избежать уголовного преследования. По версии канала, из-за проблем со здоровьем он вернулся до окончания контракта. Панкина задержали 15 июля, после чего суд арестовал его на два месяца.