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«Калашников»: Панкин не работал в концерне и «НИИ Стали»

Концерн «Калашников» заявил, что Сергей Панкин, которого СМИ назвали бывшим топ-менеджером холдинга, никогда не работал ни в самом концерне, ни в АО «НИИ Стали». В компании допустили, что он мог иметь отношение к организациям-поставщикам. Ранее Mash сообщил об аресте Панкина по делу о мошенничестве на 100 млн рублей.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Концерн «Калашников» опроверг информацию о том, что арестованный по делу о крупном мошенничестве Сергей Панкин являлся заместителем директора одного из предприятий холдинга.

«Сергей Панкин никогда не являлся и не является сотрудником АО “Концерн “Калашников”” или АО “НИИ Стали”. Сергей Панкин может иметь отношение к организациям-поставщикам концерна», — говорится в сообщении компании.

В концерне также заявили, что оказывают содействие компетентным органам в установлении обстоятельств деятельности Панкина и его взаимоотношений со структурами холдинга.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о задержании Панкина в Москве, первоначально назвав его бывшим заместителем директора концерна «Калашников». Позднее канал дополнил публикацию опровержением компании.

По данным Mash, Панкину вменяют мошенничество в особо крупном размере при поставках военной формы и обмундирования. Канал утверждает, что продукцию, которую должны были изготовить в России, ввозили из Китая по более низкой цене, а разница между фактической стоимостью и суммой в документах могла быть присвоена. Договоры, как утверждается, заключались от имени «НИИ Стали».

Mash также сообщил, что 28 января Панкин отправился в зону специальной военной операции, предположительно пытаясь избежать уголовного преследования. По версии канала, из-за проблем со здоровьем он вернулся до окончания контракта. Панкина задержали 15 июля, после чего суд арестовал его на два месяца.