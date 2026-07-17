«Калашников»: Панкин не работал в концерне и «НИИ Стали»

Концерн «Калашников» заявил, что Сергей Панкин, которого СМИ назвали бывшим топ-менеджером холдинга, никогда не работал ни в самом концерне, ни в АО «НИИ Стали». В компании допустили, что он мог иметь отношение к организациям-поставщикам. Ранее Mash сообщил об аресте Панкина по делу о мошенничестве на 100 млн рублей.