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DSA: в атаках на иранский порт Бендер-Аббас участвовали дроны из ОАЭ

Свежие кадры из Бендер-Аббаса вызывают опасения по поводу начала полномасштабной войны в Персидском заливе, пишет портал Defence Security Asia.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

На кадрах, опубликованных 16 июля, по мнению экспертов, видны ударные беспилотники Yabhon R и R2 производства ОАЭ. В момент съемки они наносили удары по иранской военно-морской базе Бендер-Аббас, говорится в статье.

Yabhon — линейка средневысотных дронов, разработанная эмиратской компанией ADCOM Systems. Эти БПЛА предназначались для разведки, наблюдения и рекогносцировки и ранее не использовались в качестве дронов-камикадзе, отмечает DSA.

Появление у ОАЭ барражирующих боеприпасов собственного производства подтверждает, что арабские государства Персидского залива больше не рассчитывают исключительно на импортные ударные беспилотники от турецких, израильских и американских поставщиков. Если кадры подтвердятся, это станет первым задокументированным случаем применения Эмиратами модифицированных барражирующих боеприпасов против суверенной территории Ирана.

По мнению издания, это серьезный шаг, последствия которого выходят далеко за рамки одного иранского портового объекта.

Участие эмиратских БПЛА в бомбардировках Ирана могут в течение нескольких дней, а не недель превратить двустороннюю войну в региональный конфликт с участием множества сторон. Издание утверждает, что страховые компании, занимающиеся морскими перевозками в Персидском заливе, уже учитывают в стратегическом моделировании рисков потенциальный вооруженный конфликт между ОАЭ и Ираном.

Иранские государственные СМИ пока отказываются подтверждать эмиратское происхождение обломков беспилотников. Это свидетельствует о намеренном нежелании Тегерана открывать второй фронт, считает DSA.

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