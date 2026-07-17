DSA: в атаках на иранский порт Бендер-Аббас участвовали дроны из ОАЭ

Появление у ОАЭ барражирующих боеприпасов собственного производства подтверждает, что арабские государства Персидского залива больше не рассчитывают исключительно на импортные ударные беспилотники от турецких, израильских и американских поставщиков. Если кадры подтвердятся, это станет первым задокументированным случаем применения Эмиратами модифицированных барражирующих боеприпасов против суверенной территории Ирана.
Участие эмиратских БПЛА в бомбардировках Ирана могут в течение нескольких дней, а не недель превратить двустороннюю войну в региональный конфликт с участием множества сторон. Издание утверждает, что страховые компании, занимающиеся морскими перевозками в Персидском заливе, уже учитывают в стратегическом моделировании рисков потенциальный вооруженный конфликт между ОАЭ и Ираном.
Иранские государственные СМИ пока отказываются подтверждать эмиратское происхождение обломков беспилотников. Это свидетельствует о намеренном нежелании Тегерана открывать второй фронт, считает DSA.