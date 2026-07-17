Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пассажир авиарейса Красноярск — Хабаровск попытался открыть дверь в полете

На рейсе Красноярск — Хабаровск 40-летний пассажир в неадекватном состоянии попытался открыть аварийный выход во время полета. Мужчина нецензурно выражался и не реагировал на требования экипажа. После приземления его задержала полиция, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Сотрудники транспортной полиции задержали 40-летнего жителя Красноярска, устроившего дебош на борту пассажирского самолета. Во время рейса мужчина вел себя агрессивно и попытался открыть аварийный выход. Об этом сообщило Управление на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

Инцидент произошел на борту самолета, следовавшего по маршруту Красноярск — Хабаровск. По информации ведомства, пассажир находился в неадекватном состоянии, нарушал общественный порядок и нецензурно выражался. На неоднократные требования членов экипажа прекратить противоправные действия он не реагировал.

После приземления самолета в аэропорту Хабаровска сотрудники полиции поднялись на борт, задержали дебошира и доставили его в дежурную часть.

В отношении мужчины составили административный протокол по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ — за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.