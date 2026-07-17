Пассажир авиарейса Красноярск — Хабаровск попытался открыть дверь в полете

На рейсе Красноярск — Хабаровск 40-летний пассажир в неадекватном состоянии попытался открыть аварийный выход во время полета. Мужчина нецензурно выражался и не реагировал на требования экипажа. После приземления его задержала полиция, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.