Пассажир авиарейса Красноярск — Хабаровск попытался открыть дверь в полете

Сотрудники транспортной полиции задержали 40-летнего жителя Красноярска, устроившего дебош на борту пассажирского самолета. Во время рейса мужчина вел себя агрессивно и попытался открыть аварийный выход. Об этом сообщило Управление на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.
Инцидент произошел на борту самолета, следовавшего по маршруту Красноярск — Хабаровск. По информации ведомства, пассажир находился в неадекватном состоянии, нарушал общественный порядок и нецензурно выражался. На неоднократные требования членов экипажа прекратить противоправные действия он не реагировал.
После приземления самолета в аэропорту Хабаровска сотрудники полиции поднялись на борт, задержали дебошира и доставили его в дежурную часть.
В отношении мужчины составили административный протокол по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ — за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.