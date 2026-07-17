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В Ростове задержали магазинного вора, похитившего деньги и колбасу

Успел поесть перед задержанием: в Ростове молодого человека заподозрили в краже из магазина.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в дерзком ограблении магазина. В полиции считают, что молодой человек не только забрал всю выручку из кассы, но и прихватил с собой колбасу.

— Задержанному 22 года, это житель Заветинского района. Предварительно, дверь торговой точки он разбил кирпичом, затем забрал деньги и колбасную продукцию. Похищенное нарушитель успел потратить и съесть, — рассказали в группе по связям со СМИ Управления МВД России по Ростову-на-Дону.

Общая сумма ущерба составила около 14 тысяч рублей. Подозреваемый в финансово-гастрономическом похищении находится под подпиской о невыезде, ему грозит уголовное наказание по статье «Кража» (п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ).

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