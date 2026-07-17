Трех граждан Индии выдворили из Нижегородской области за нелегальное пребывание

До исполнения судебного решения нарушители находились в Центре временного содержания иностранных граждан. После оформления необходимых документов судебные приставы доставили их к государственной границе, где процедура выдворения была завершена. Теперь въезд в Россию для них закрыт на ближайшие пять лет.