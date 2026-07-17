Труп мужчины обнаружили в пруду в Нижегородской области

В Выксе 16 июля в Нижнем пруду было найдено тело мужчины. Информацию об этом распространило ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Для извлечения погибшего из водоёма привлекли водолазов. На данный момент детали происшествия не раскрываются — специалисты продолжают устанавливать обстоятельства трагедии.
Ранее 26 взрослых и два ребенка утонули в Нижегородской области с 1 июня.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше