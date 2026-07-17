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Труп мужчины обнаружили в пруду в Нижегородской области

Для извлечения погибшего из водоёма привлекли водолазов.

В Выксе 16 июля в Нижнем пруду было найдено тело мужчины. Информацию об этом распространило ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Для извлечения погибшего из водоёма привлекли водолазов. На данный момент детали происшествия не раскрываются — специалисты продолжают устанавливать обстоятельства трагедии.

Ранее 26 взрослых и два ребенка утонули в Нижегородской области с 1 июня.

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