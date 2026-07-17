«Заплати 3000 рублей»: под Волгоградом грабители унесли ценные картины

Денег у мужчины не было, он попытался уйти, но подозреваемые догнали его и под угрозой насилия отобрали два телефона на 8000 рублей. После этого злоумышленники пришли к нему домой, забрали 5 картин, написанных самим потерпевшим, стоимостью 25 000 рублей, а когда он потребовал имущество назад — забрали еще монитор и системный блок на 25 000 рублей.