«Заплати 3000 рублей»: под Волгоградом грабители унесли ценные картины

В Волжском Волгоградской области задержали двоих мужчин по подозрению в грабеже. 32-летний житель Волжского обратился в полицию 13 июля 2026 года — двое малознакомых мужчин под угрозой насилия открыто забрали его личное имущество, в том числе ценные картины.
В Волгоградской полиции прокомментировали: потерпевший познакомился с будущими мужчинами на улице и вместе с ними выпивал спиртное. Один из новых знакомых, тоже 32-летний местный житель, незаметно украл у него телефон, а затем изобразил помощь в поисках и потребовал за возврат 3000 рублей.
Денег у мужчины не было, он попытался уйти, но подозреваемые догнали его и под угрозой насилия отобрали два телефона на 8000 рублей. После этого злоумышленники пришли к нему домой, забрали 5 картин, написанных самим потерпевшим, стоимостью 25 000 рублей, а когда он потребовал имущество назад — забрали еще монитор и системный блок на 25 000 рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемых 27 и 32 лет. Против них возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ — грабеж. Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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