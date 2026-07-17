Убийство жены бизнесмена в Новороссийске: банда требовала 87 млн, пока тело лежало в лесу

По версии следствия, преступление совершила организованная группа под руководством 30-летнего Ридвана Алиева. В банду входили также Карен Тороян и Ашот Агаян. Алиев был задержан, но скончался в отделе полиции от сердечного приступа. Тороян и Агаян не отрицают факт похищения, но утверждают, что убийство совершил главарь, а они лишь выполняли его приказы. Защита настаивает на версии о «задании спецслужб», которую следствие отвергает.