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Грубые нарушения на стройке нашли после трагедии в Уфе

Сотрудники гострудинспекции Башкирии завершили расследование несчастного случая, в результате которого пострадал 33-летний работник компании «ДСК КПД». Об этом сообщили в ведомстве.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Инцидент произошел 5 ноября прошлого года на участке по выпуску деталей каркасно-панельного домостроения. Мастер поднялся на эстакаду по ремонту изделий и стал переходить на находившуюся рядом вывозную телегу, чтобы переписать уже установленные туда готовые панели для сдачи на склад. В какой-то момент он покачнулся, попытался ухватиться за ограждение конструкции, но не удержался и упал на бетонный пол с высоты более двух метров. Пострадавшего госпитализировали в ГКБ № 21 Уфы с тяжелыми травмами.

В ведомстве установили, что перильные ограждения вывозной телеги, с которой упал рабочий, были высотой всего метр, что не отвечает требованиям безопасности. Основной причиной несчастного случая стало неудовлетворительное состояние сооружения, предназначенного для технологических процессов. Материалы расследования передали в следственные органы.