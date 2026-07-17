Грубые нарушения на стройке нашли после трагедии в Уфе

Инцидент произошел 5 ноября прошлого года на участке по выпуску деталей каркасно-панельного домостроения. Мастер поднялся на эстакаду по ремонту изделий и стал переходить на находившуюся рядом вывозную телегу, чтобы переписать уже установленные туда готовые панели для сдачи на склад. В какой-то момент он покачнулся, попытался ухватиться за ограждение конструкции, но не удержался и упал на бетонный пол с высоты более двух метров. Пострадавшего госпитализировали в ГКБ № 21 Уфы с тяжелыми травмами.