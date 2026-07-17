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Опубликовано видео столкновения грузовика и поезда у станции Каликино

Проверку также организовала транспортная прокуратура.

Опубликовано видео столкновения грузовика и поезда у станции Каликино. Происшествие произошло сегодня, 17 июля, сообщают в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Напомним, грузовой автомобиль с прицепом и грузовой поезд столкнулись на железнодорожном переезде у станции Каликино. Машинист экстренно затормозил, но избежать столкновения не удалось. Пострадавших, к счастью, нет.

Повреждения получил локомотив и трактор, который перевозили на прицепе грузовика. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Предварительно, водитель грузовика выехал на рельсы под запрещающий знак светофора.

Проверку также организовала транспортная прокуратура. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что водитель без прав врезался в жилой дом в Павловском округе.