Гендиректор фирмы из Перми уличен в получении взяток на 2 млн рублей

СУ СК РФ по Пермскому краю на основании представленных ФСБ материалов в отношении предпринимателя возбудило и расследовало уголовные дела. Апелляционным определением Пермского краевого суда подсудимого признали виновным и назначили штраф 14,4 млн. руб. с лишением права заниматься деятельностью в сфере ЖКХ сроком на 3 года, а также конфисковали в доход государства 1,09 млн руб.