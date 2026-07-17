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Гендиректор фирмы из Перми уличен в получении взяток на 2 млн рублей

Преступную деятельность топ-менеджера пресекла ФСБ.

Источник: Комсомольская правда

Краевое УФСБ России пресекло противоправную деятельность генерального директора ООО «Точка управления». Топ-менеджера признали причастным в получении коммерческих подкупов.

Обвиняемый незаконно получил свыше 2 млн руб. за вынесение положительных решений по приемке выполненных работ, обеспечение возможности заключения в будущем договоров между подрядными организациями и заказчиком при реализации региональной программы капремонта общего имущества.

СУ СК РФ по Пермскому краю на основании представленных ФСБ материалов в отношении предпринимателя возбудило и расследовало уголовные дела. Апелляционным определением Пермского краевого суда подсудимого признали виновным и назначили штраф 14,4 млн. руб. с лишением права заниматься деятельностью в сфере ЖКХ сроком на 3 года, а также конфисковали в доход государства 1,09 млн руб.

Приговор вступил в законную силу.