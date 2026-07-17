На Южном Урале подростка арестовали за покушение на поджог полицейской машины

В ночь с 14 на 15 июля подросток проник на территорию стоянки отдельного батальона охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых УМВД России по Челябинску. Он облил служебную машину горючей жидкостью и попытался поджечь. Но не успел — его задержали сотрудники ОБОКПО.