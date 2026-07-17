На Южном Урале подростка арестовали за покушение на поджог полицейской машины

Сотрудники полиции и ФСБ пресекли попытку поджога служебного автомобиля в Челябинске. Злоумышленником оказался 17‑летний местный житель, сообщает пресс-служба ведомства.
В ночь с 14 на 15 июля подросток проник на территорию стоянки отдельного батальона охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых УМВД России по Челябинску. Он облил служебную машину горючей жидкостью и попытался поджечь. Но не успел — его задержали сотрудники ОБОКПО.
Следователи СК России по Челябинской области завели уголовное дело по статье о покушении на террористический акт. Подростку предъявили обвинение. Суд отправил его под стражу.