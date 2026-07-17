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На Южном Урале подростка арестовали за покушение на поджог полицейской машины

17-летний злоумышленник облил служебный автомобиль горючей жидкостью, но был задержан на месте.

Источник: 1obl.ru

Сотрудники полиции и ФСБ пресекли попытку поджога служебного автомобиля в Челябинске. Злоумышленником оказался 17‑летний местный житель, сообщает пресс-служба ведомства.

В ночь с 14 на 15 июля подросток проник на территорию стоянки отдельного батальона охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых УМВД России по Челябинску. Он облил служебную машину горючей жидкостью и попытался поджечь. Но не успел — его задержали сотрудники ОБОКПО.

Следователи СК России по Челябинской области завели уголовное дело по статье о покушении на террористический акт. Подростку предъявили обвинение. Суд отправил его под стражу.