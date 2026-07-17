Волгоградский художник лишился своих картин после неудачного знакомства

Установлено, что 32-летний потерпевший познакомился на улице с двумя мужчинами и стал с ними выпивать. Один из новых знакомых незаметно похитил у него телефон, а потом сделал вид, что нашел пропажу, потребовал за это вознаграждение в сумме 3000 рублей. Художник уже тогда заподозрил неладное и хотел скрыться, но его догнали.