Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иранский удар вывел из строя объекты инфраструктуры Кувейта

В Кувейте в результате иранского удара повреждены электростанция и опреснительный комплекс. Об этом 17 июля сообщили местные СМИ со ссылкой на министерство электроэнергетики, водных ресурсов и возобновляемых источников энергии страны.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Атаке подверглись электростанция и комплекс по опреснению воды, из-за чего они получили повреждения. Повреждено много электрогенераторных установок для производства электроэнергии, начался пожар», — говорится в заявлении ведомства.

Как передает Associated Press, возгорание уже потушили. Сейчас специалисты оценивают масштаб ущерба и работают над восстановлением объекта.

Агентство подчеркивает, что в Кувейте около 90% питьевой воды поступает с опреснительных заводов. Любые сбои в их работе могут создать угрозу для жизнеобеспечения граждан.

Днем ранее силы противовоздушной обороны Кувейта сообщили о нейтрализации 32 иранских беспилотников. При этом из-за падения обломков перехваченных снарядов сразу нескольким жилым районам в Кувейте был нанесен различный материальный ущерб.

Узнать больше по теме
Кувейт: небольшое государство на северо-западе Персидского залива
Кувейт входит в число самых богатых стран мира по объему нефтяных ресурсов на душу населения. Несмотря на сравнительно скромные размеры, он играет важную роль в мировой энергетике и считается одним из ключевых участников политических процессов на Ближнем Востоке. В материале — главное об этом государстве.
Читать дальше