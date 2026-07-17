Иранский удар вывел из строя объекты инфраструктуры Кувейта

«Атаке подверглись электростанция и комплекс по опреснению воды, из-за чего они получили повреждения. Повреждено много электрогенераторных установок для производства электроэнергии, начался пожар», — говорится в заявлении ведомства.
Как передает Associated Press, возгорание уже потушили. Сейчас специалисты оценивают масштаб ущерба и работают над восстановлением объекта.
Агентство подчеркивает, что в Кувейте около 90% питьевой воды поступает с опреснительных заводов. Любые сбои в их работе могут создать угрозу для жизнеобеспечения граждан.
Днем ранее силы противовоздушной обороны Кувейта сообщили о нейтрализации 32 иранских беспилотников. При этом из-за падения обломков перехваченных снарядов сразу нескольким жилым районам в Кувейте был нанесен различный материальный ущерб.