Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ возбудила дело против экс‑замначальника колонии в Нижегородской области за разглашение гостайны

Лицам без допуска к государственной тайне передана важная служебная информация.

Источник: Время

УФСБ России по Нижегородской области сообщило о возбуждении уголовного дела по подозрению в разглашении государственной тайны в отношении бывшего секретоносителя — ранее занимавшего должность заместителя начальника одной из исправительных колоний ГУФСИН по региону.

По версии следствия, лицо, имевшее доступ к сведениям, составляющим государственную тайну и подпадавшее под соответствующие запреты и ограничения, передало служебную секретную информацию лицам без допуска к государственной тайне. Подозреваемый понимал противоправный характер своих действий, но факта разглашения не предотвратил.

Следственным отделом УФСБ по Нижегородской области уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 283 УК РФ. На данный момент бывший секретоноситель задержан и находится под стражей; продолжаются необходимые следственные действия.

Ранее сообщалось, что сотрудник полиции в нижегородском речном порту задержан за разглашение гостайны.