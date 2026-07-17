ФСБ возбудила дело против экс‑замначальника колонии в Нижегородской области за разглашение гостайны

По версии следствия, лицо, имевшее доступ к сведениям, составляющим государственную тайну и подпадавшее под соответствующие запреты и ограничения, передало служебную секретную информацию лицам без допуска к государственной тайне. Подозреваемый понимал противоправный характер своих действий, но факта разглашения не предотвратил.