ФСБ возбудила дело против экс‑замначальника колонии в Нижегородской области за разглашение гостайны

УФСБ России по Нижегородской области сообщило о возбуждении уголовного дела по подозрению в разглашении государственной тайны в отношении бывшего секретоносителя — ранее занимавшего должность заместителя начальника одной из исправительных колоний ГУФСИН по региону.
По версии следствия, лицо, имевшее доступ к сведениям, составляющим государственную тайну и подпадавшее под соответствующие запреты и ограничения, передало служебную секретную информацию лицам без допуска к государственной тайне. Подозреваемый понимал противоправный характер своих действий, но факта разглашения не предотвратил.
Следственным отделом УФСБ по Нижегородской области уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 283 УК РФ. На данный момент бывший секретоноситель задержан и находится под стражей; продолжаются необходимые следственные действия.
Ранее сообщалось, что сотрудник полиции в нижегородском речном порту задержан за разглашение гостайны.