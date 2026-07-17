Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Феодосии призывал атаковать органы власти: его будут судить

Призывавший к атаке на российские органы власти крымчанин пойдет под суд.

Источник: Комсомольская правда

Жителя Феодосии обвиняют в публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

В одной из социальных сетей житель Феодосии писал комментарии. Горожанин призывал к атаке на органы государственной врасти России. Было возбуждено уголовное дело. Личность автора комментариев установили. Обвиняемого задержали сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

«Уголовное дело будет направлено в Южный окружной военный суд», — говорится в сообщении.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше