Гражданина Молдавии задержали с дроном у оборонного завода в Германии

В немецкой федеральной земле Бавария правоохранительные органы задержали 37-летнего гражданина Молдавии. Мужчину подозревают в шпионаже за оборонным предприятием с использованием беспилотника. Об этом сообщает издание Der Spiegel со ссылкой на прокуратуру Мюнхена.
По данным прокуратуры, неизвестный дрон был замечен прямо над охраняемой территорией немецкой оружейной компании. Прибывшие на место сотрудники полиции оперативно обследовали прилегающую местность и задержали предполагаемого оператора беспилотника недалеко от места преступления.
Следствие полагает, что с помощью дрона иностранец вел целенаправленную съемку объектов и материалов, имеющих критическое значение для национальной обороны Германии. По имеющимся у правоохранителей данным, собранные секретные сведения злоумышленник намеревался передать представителям иностранного ведомства или запрещенной организации.
В настоящее время 37-летний подозреваемый взят под стражу. По решению суда он будет находиться в следственном изоляторе на территории Баварии до окончания расследования и начала судебного разбирательства.