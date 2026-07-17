ФСБ предотвратила теракт у памятника флоту РФ в Севастополе

Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли подготовку террористического акта в Севастополе. Злоумышленник планировал устроить взрыв возле Памятного знака в честь 300-летия Российского флота. Об этом сообщает региональное управление УФСБ по Республике Крым и Севастополю.
По данным спецслужбы, задержанным оказался 57-летний уроженец Винницкой области Украины. В ведомстве отметили, что мужчина придерживается радикальных национал-сепаратистских взглядов. С началом специальной военной операции он стал активным пользователем украинских интернет-ресурсов, специализирующихся на сборе разведданных о российских военных объектах, перемещениях военнослужащих, а также фиксирующих работу систем ПВО и последствия ударов БПЛА.
Весной 2025 года фигурант прошел обучение специфике сборки и применения взрывчатки. Уже летом того же года он самостоятельно изготовил самодельное взрывное устройство (СВУ), которое намеревался использовать для совершения теракта у исторического монумента в центре города.
Осуществить задуманное преступнику не удалось: сотрудники ФСБ своевременно вышли на его след и провели задержание. Готовое к применению взрывное устройство было обнаружено и безопасно изъято по месту жительства фигуранта. В настоящее время в отношении мужчины проводятся следственные действия.