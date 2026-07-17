ФСБ предотвратила теракт у памятника флоту РФ в Севастополе

По данным спецслужбы, задержанным оказался 57-летний уроженец Винницкой области Украины. В ведомстве отметили, что мужчина придерживается радикальных национал-сепаратистских взглядов. С началом специальной военной операции он стал активным пользователем украинских интернет-ресурсов, специализирующихся на сборе разведданных о российских военных объектах, перемещениях военнослужащих, а также фиксирующих работу систем ПВО и последствия ударов БПЛА.