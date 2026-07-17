Прокуратура начала проверку после ДТП с поездом и грузовиком у станции Каликино

После ДТП с грузовиком и поездом у станции Каликино проводится проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
При наличии оснований будут приняты меры реагирования.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в ночь на 17 июля у станции Каликино столкнулись грузовой поезд и грузовик с прицепом, перевозивший трактор. Пострадавших нет. Повреждены локомотив и трактор. Обстоятельства устанавливаются.