Прокуратура начала проверку после ДТП с поездом и грузовиком у станции Каликино

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в ночь на 17 июля у станции Каликино столкнулись грузовой поезд и грузовик с прицепом, перевозивший трактор. Пострадавших нет. Повреждены локомотив и трактор. Обстоятельства устанавливаются.