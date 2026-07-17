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Прокуратура начала проверку после ДТП с поездом и грузовиком у станции Каликино

Проверяется соблюдение требований законодательства о безопасном движении транспорта.

После ДТП с грузовиком и поездом у станции Каликино проводится проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в ночь на 17 июля у станции Каликино столкнулись грузовой поезд и грузовик с прицепом, перевозивший трактор. Пострадавших нет. Повреждены локомотив и трактор. Обстоятельства устанавливаются.