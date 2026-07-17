Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На воронежском молочном заводе погиб 49-летний рабочий

Работника коптильного цеха нашли с травмой головы.

В Воронеже на предприятии по производству молочной продукции погиб 49-летний работник. Как рассказали в государственной инспекции труда, коптильщика колбасного сыра обнаружили 10 июля около камеры копчения с травмами головы. Мужчину срочно доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти. Он скончался от полученных травм.

По факту несчастного случая ведомство начало расследование, устанавливает причины и обстоятельства гибели работника завода.

«КП-Воронеж» теперь есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные новости региона.

Узнать больше по теме
Воронеж: город воинской славы и столица Черноземья
Воронеж — один из крупнейших городов Центральной России, который занимает особое место в российской истории. Благодаря выгодному расположению на юге европейской части страны Воронеж остается важным транспортным узлом и центром Черноземья: собрали о нем главное.
Читать дальше