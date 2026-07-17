Семь поездов задержалось из-за ДТП у станции Каликино

Семь поездов задержалось из-за столкновения грузовика и грузового поезда у станции Каликино. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
Напомним, сегодня ночью у станции Каликино столкнулись грузовик и поезд. Повреждены локомотив и перевозимый на прицепе трактор. Пострадавших в результате происшествия нет.
Из-за ДТП было задержано движение семи пассажирских поездов. В настоящее время их движение восстановлено.
Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.
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