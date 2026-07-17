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Бывшего советника главы РЭО арестовали по делу о мошенничестве

Мещанский районный суд Москвы арестовал на два месяца Павла Бесшапова, бывшего советника генерального директора «Российского экологического оператора» Дениса Буцаева. Бесшапову предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на картотеку суда, Бесшапова заключили под стражу на два месяца.

По данным РБК, уголовное дело в отношении Павла Бесшапова связано с хищением 82 млн рублей, выделенных на строительство мусороперерабатывающих объектов в Дагестане. Следствие считает, что он действовал совместно с руководителями регионального экологического оператора и двух коммерческих организаций.

Бюджетные средства предназначались для создания и эксплуатации комплексов по обработке, обезвреживанию и утилизации отходов в Хасавюртовском, Карабудахкентском, Кумторкалинском и Дербентском районах. По версии следствия, участники схемы предоставляли недостоверные сведения об объемах выполненных работ, стройматериалах и установленном оборудовании, что позволило им получить финансирование.

Бесшапов работал советником Дениса Буцаева в период, когда тот возглавлял «Российский экологический оператор». В мае Тверской районный суд Москвы заочно арестовал Буцаева по обвинению в двух эпизодах мошенничества — на 3 млн и 1,1 млн рублей. В рамках расследования также проходят трое бывших топ-менеджеров РЭО и неустановленные лица.

По материалам суда, Буцаев покинул Россию в апреле, вылетев через Белоруссию в Тбилиси. Адвокат бывшего чиновника утверждал, что тот уехал временно и не скрывается от правоохранительных органов. Буцаев объявлен в розыск.

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