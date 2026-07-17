Бывшего советника главы РЭО арестовали по делу о мошенничестве

Бесшапов работал советником Дениса Буцаева в период, когда тот возглавлял «Российский экологический оператор». В мае Тверской районный суд Москвы заочно арестовал Буцаева по обвинению в двух эпизодах мошенничества — на 3 млн и 1,1 млн рублей. В рамках расследования также проходят трое бывших топ-менеджеров РЭО и неустановленные лица.