Удар БПЛА угрожает Воронежу: сирены прозвучали в городе вечером 17 июля

Тревогу в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА объявили в Воронеже вечером в пятницу, 17 июля. Об этом губернатор Александр Гусев сообщил в своём канале в мессенджере МАКС.
Системы оповещения в городе сработали в 16:21.
«Зайдите в помещение, отойдите от окон. Если увидели БПЛА — сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112», — призвал местных жителей глава региона.
UPD: Непосредственную опасность атаки беспилотников в столице Черноземья отменили в 16:36.
Напомним, что на всей территории Воронежской области сохраняется режим опасности атаки БПЛА, объявленный накануне днём. Он действует уже больше суток.
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