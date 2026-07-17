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Удар БПЛА угрожает Воронежу: сирены прозвучали в городе вечером 17 июля

Системы оповещения в городе сработали в 16:21.

Источник: Аргументы и факты

Тревогу в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА объявили в Воронеже вечером в пятницу, 17 июля. Об этом губернатор Александр Гусев сообщил в своём канале в мессенджере МАКС.

Системы оповещения в городе сработали в 16:21.

«Зайдите в помещение, отойдите от окон. Если увидели БПЛА — сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112», — призвал местных жителей глава региона.

UPD: Непосредственную опасность атаки беспилотников в столице Черноземья отменили в 16:36.

Напомним, что на всей территории Воронежской области сохраняется режим опасности атаки БПЛА, объявленный накануне днём. Он действует уже больше суток.

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