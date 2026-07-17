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Подросток тонул в Припяти, его чудом спасли

МИНСК, 17 июл — Sputnik. Тонущего в Припяти подростка доставили на берег в бессознательном состоянии, сообщили в Белорусском республиканском обществе спасения на водах (ОСВОД).

Источник: Sputnik.by

Беда чуть не случилась в четверг вечером, уточнили в ОСВОД.

По информации спасателей, примерно в 20:08 16 июля поступило сообщение о том, что на реке Припять в Столинском районе тонул подросток 2009 года рождения. В больницу его доставили с предварительным диагнозом «несмертельное погружение в воду».

Как пояснили в обществе спасения на водах, подросток купался в реке, когда внезапно стал тонуть. Он находился от берега примерно в 25 метрах. Глубина в том месте, по данным ОСВОД, достигала двух с половиной метров.

Тонущего мальчика увидела его сестра. В это время она плавала с супругом на сапборде. Мужчина бросился в воду на помощь подростку.

«Мужчина вплавь доплыл до тонущего, взял его под мышки и частично погрузил на сапборд, после чего спасенный был доставлен на берег без сознания», — говорится в сообщении.

На берегу подросток пришел в себя. Очевидцы вызвали на место происшествия бригаду скорой помощи. Прибывшие врачи после осмотра мальчика госпитализировали его в реанимацию ближайшей больницы.