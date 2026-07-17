В Батайске в атмосферном воздухе зафиксировано превышение ПДК фенола

В Батайске зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации фенола в атмосферном воздухе. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора по Ростовской области.
Исследования проводились на улицах Томская и Минская.
«Информация о результатах исследований воздуха была направлена в Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области, Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора для принятия мер», — говорится в официальном сообщении.
Отметим, что превышение концентрации фенола в воздухе представляет серьезную опасность для здоровья, так как это вещество относится ко II классу опасности (высокоопасные вещества). Его воздействие может проявляться по-разному в зависимости от уровня и длительности.