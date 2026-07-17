Суд вынес приговор по делу о фиктивных медосмотрах в Орле

В Орловской области суд вынес приговор главному врачу медицинского центра «Доверие». Женщину признали виновной в мошенничестве, совершенном организованной группой, даче взятки и коммерческом подкупе. Об этом сообщили региональные управления Следственного комитета и прокуратуры.
По данным следствия, с октября 2023 года по январь 2024-го в медцентре не работали оториноларинголог и стоматолог. Несмотря на это, главврач вносила от имени отсутствующих специалистов ложные сведения в медицинские документы работников 37 образовательных и лечебных учреждений. Ущерб превысил 4,3 млн рублей.
Кроме того, с 2021 по 2024 год осужденная в составе организованной группы передала 142 тыс. рублей заместителю начальника управления одного из орловских вузов. Деньги предназначались за содействие в заключении договоров на оказание платных медицинских услуг.
Еще 13 тыс. рублей главврач получила от медсестры одной из школ в качестве коммерческого подкупа. За эти деньги она внесла в медицинские книжки сведения о прохождении сотрудниками обязательного медосмотра, хотя фактически они медицинский центр не посещали.