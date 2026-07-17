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Суд вынес приговор по делу о фиктивных медосмотрах в Орле

Главный врач медицинского центра «Доверие» осуждена за 37 эпизодов мошенничества, дачу взятки и коммерческий подкуп. Суд назначил ей два года колонии общего режима, штраф в размере 1,2 млн рублей и на два года запретил заниматься деятельностью в сфере здравоохранения.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

В Орловской области суд вынес приговор главному врачу медицинского центра «Доверие». Женщину признали виновной в мошенничестве, совершенном организованной группой, даче взятки и коммерческом подкупе. Об этом сообщили региональные управления Следственного комитета и прокуратуры.

По данным следствия, с октября 2023 года по январь 2024-го в медцентре не работали оториноларинголог и стоматолог. Несмотря на это, главврач вносила от имени отсутствующих специалистов ложные сведения в медицинские документы работников 37 образовательных и лечебных учреждений. Ущерб превысил 4,3 млн рублей.

Кроме того, с 2021 по 2024 год осужденная в составе организованной группы передала 142 тыс. рублей заместителю начальника управления одного из орловских вузов. Деньги предназначались за содействие в заключении договоров на оказание платных медицинских услуг.

Еще 13 тыс. рублей главврач получила от медсестры одной из школ в качестве коммерческого подкупа. За эти деньги она внесла в медицинские книжки сведения о прохождении сотрудниками обязательного медосмотра, хотя фактически они медицинский центр не посещали.

Уголовное дело возбудили по материалам региональных управлений ФСБ и МВД. Суд приговорил женщину к двум годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 1,2 млн рублей. Ей также запретили заниматься деятельностью в сфере здравоохранения в течение двух лет.