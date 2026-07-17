Суд вынес приговор по делу о фиктивных медосмотрах в Орле

Еще 13 тыс. рублей главврач получила от медсестры одной из школ в качестве коммерческого подкупа. За эти деньги она внесла в медицинские книжки сведения о прохождении сотрудниками обязательного медосмотра, хотя фактически они медицинский центр не посещали.