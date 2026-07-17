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Два человека погибли при атаке ВСУ на север Крыма

Два человека погибли, еще один получил ранения в результате атаки ВСУ на север Крыма. Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что пострадавшему и семьям погибших окажут необходимую помощь.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

«К сожалению, в результате очередной вражеской атаки на северный Крым погибли два человека, еще один получил ранения. Искренне соболезную родным и близким погибших», — написал Аксенов в своем канале в мессенджере MAX.

Глава региона добавил, что власти окажут всю необходимую помощь и поддержку пострадавшему и семьям погибших.

В ночь на 17 июля российские средства ПВО перехватили и уничтожили 243 украинских беспилотника. Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областями, Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом, а также над Азовским и Черным морями.

За предыдущие сутки также 96 атакам подверглась Белгородская область: погибла мирная жительница, еще пять человек получили ранения. Силы ПВО и специальные подразделения сбили и подавили над регионом 153 беспилотника, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

Ранее, в ночь на 15 июля, Крым также подвергся атаке беспилотников. В результате часть населенных пунктов в северо-западном и восточном энергорайонах полуострова осталась без электричества. Из-за аварийных работ было ограничено водоснабжение в Керчи и близлежащих населенных пунктах.

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