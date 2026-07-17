Два человека погибли при атаке ВСУ на север Крыма

В ночь на 17 июля российские средства ПВО перехватили и уничтожили 243 украинских беспилотника. Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областями, Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом, а также над Азовским и Черным морями.