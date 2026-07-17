Следующие через Киров поезда задержались из-за аварий на железной дороге

Ранее, 16 июня, поезда, следующие через Киров, прекратили движение по Транссибирской магистрали в Пермском крае. Там из-за размыва основания железнодорожных путей сошли с рельсов шесть грузовых вагонов и локомотив. Как минимум девять поездов вышли из графика движения или были перенаправлены на другие направления. Ведется расследование.