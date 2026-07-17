Следующие через Киров поезда задержались из-за аварий на железной дороге

Нижегородская транспортная прокуратура проверяет, как соблюдаются правила безопасности на железной дороге.
В ночь на 17 июля 2026 года на переезде у станции Каликино грузовой автомобиль с прицепом столкнулся с поездным локомотивом. Люди не пострадали. Повреждены локомотив и трактор, который находился на прицепе. Причины и обстоятельства выясняются.
Из-за аварии задержались семь пассажирских составов, среди них, например, по направлению Москва — Киров и Киров — Москва. Сейчас движение по участку уже открыто.
Если в ходе прокурорской проверки найдут нарушения, будут приняты соответствующие меры вплоть до уголовного преследования виновников аварии.
Ранее, 16 июня, поезда, следующие через Киров, прекратили движение по Транссибирской магистрали в Пермском крае. Там из-за размыва основания железнодорожных путей сошли с рельсов шесть грузовых вагонов и локомотив. Как минимум девять поездов вышли из графика движения или были перенаправлены на другие направления. Ведется расследование.