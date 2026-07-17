Превзошёл Чикатило. Как маньяк с тростью наводил ужас на весь СССР?

Это было объяснимо. Кашинцев словно имел чутьё на одиноких женщин, которые годами живут без семьи, родных, друзей и знакомых. Убийца, как правило, знакомился с жертвами на улице. Женщины не предполагали, что хромой инвалид с тростью может быть опасен. Сразу Кашинцев не нападал — приходил к жертве домой. Иногда на работу, как в случае со сторожем детсада Тамарой Готиловой. Несчастные женщины быстро раскрывали незнакомцу души и двери. Маньяк в порыве животной страсти и ярости сдирал с женщин одежду, жестоко избивал и душил той самой тростью.