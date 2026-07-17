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В Батайске зафиксировали превышение концентрации фенола

Образцы воздуха отбирались по двум точкам: на улице Томской, 73, и на улице Минской, 12.

Специалисты выявили загрязнение атмосферного воздуха в Батайске после серии обращений местных жителей о неприятном запахе, который регулярно появлялся в ночное время. Проверку инициировало Управление Роспотребнадзора по Ростовской области. Забор проб для лабораторного анализа был организован силами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области». Образцы воздуха отбирались по двум точкам: на улице Томской, 73, и на улице Минской, 12. «По результатам проведённых исследований по адресу: г. Батайск, ул. Томская, 73, было установлено превышение предельно допустимой концентрации фенола в атмосферном воздухе» , — написали в ведомстве.

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