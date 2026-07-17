Вооруженный стулом пьяный мужчина устроил дебош в кафе на проспекте Вернадского

«По предварительным данным, 36-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в помещении одного из кафе на проспекте Вернадского, взял стул и беспричинно бросил его в отдыхающего рядом молодого человека. После этого злоумышленник подошел к потерпевшему и, взяв другой стул, нанес им не менее двух ударов. Затем он снова бросил стул в пострадавшего, но попал по сотруднице кафе, которая подошла для пресечения противоправных действий. После этого нападавший скрылся», — рассказали в пресс-службе.