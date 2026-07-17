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Вооруженный стулом пьяный мужчина устроил дебош в кафе на проспекте Вернадского

В Гагаринской межрайонной прокуратуре поставили на контроль привлечение к уголовной ответственности 36-летнего мужчины, который устроил дебош в кафе в столице, избив посетителя стулом и задев сотрудницу заведения. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Источник: РИА "Новости"

«По предварительным данным, 36-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в помещении одного из кафе на проспекте Вернадского, взял стул и беспричинно бросил его в отдыхающего рядом молодого человека. После этого злоумышленник подошел к потерпевшему и, взяв другой стул, нанес им не менее двух ударов. Затем он снова бросил стул в пострадавшего, но попал по сотруднице кафе, которая подошла для пресечения противоправных действий. После этого нападавший скрылся», — рассказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что в результате проведенных мероприятий личность и местонахождение подозреваемого были установлены. Ход расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия»), находится на контроле в Гагаринской межрайонной прокуратуре.