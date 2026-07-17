Экс-главу департамента Минпромторга арестовали по делу о мошенничестве

В Москве арестовали бывшего директора департамента развития промышленности и социально значимых товаров Минпромторга Дмитрия Колобова. По версии следствия, он может быть причастен к хищению средств, выделенных на инновационные проекты в рамках импортозамещения. Общий ущерб по делу может составить около одного миллиарда рублей.