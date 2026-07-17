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Экс-главу департамента Минпромторга арестовали по делу о мошенничестве

В Москве арестовали бывшего директора департамента развития промышленности и социально значимых товаров Минпромторга Дмитрия Колобова. По версии следствия, он может быть причастен к хищению средств, выделенных на инновационные проекты в рамках импортозамещения. Общий ущерб по делу может составить около одного миллиарда рублей.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Бывшего директора департамента развития промышленности и социально значимых товаров Минпромторга Дмитрия Колобова арестовали в Москве по делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Колобова задержали сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. Мещанский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и заключил бывшего чиновника под стражу до 16 сентября.

По версии следствия, Колобов может быть причастен к хищению средств, выделенных на реализацию инновационных проектов в рамках импортозамещения. Общий ущерб по делу может составить около одного миллиарда рублей.