Больше 4 миллионов потеряла библиотекарь из Воронежской области, пытаясь играть на лже-бирже

13 марта в одном из мессенджеров потерпевшей написал незнакомец и предложил заработать на бирже, пообещав быстрый доход. Затем с библиотекарем связался другой мужчина, представившийся работодателем. Он рассказал, как покупать и продавать акции. По его указанию женщина скачала кошелёк для внесения денег на биржу и внесла первый вклад в размере 50 тысяч рублей, после чего на её виртуальном счёте отразилась прибыль в размере 70 тысяч рублей.