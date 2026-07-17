Более 170 водителей с признаками опьянения выявлены в Москве с начала недели

«В пятницу традиционно напоминаем о недопустимости нетрезвого вождения и приводим немного статистики. По оперативным данным, с начала текущей недели сотрудниками подразделений Госавтоинспекции столицы привлечены к ответственности более 170 водителей за управление автомобилем с признаками опьянения», — говорится в сообщении.