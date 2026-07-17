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Более 170 водителей с признаками опьянения выявлены в Москве с начала недели

Сотрудники Госавтоинспекции с начала недели выявили в столице более 170 водителей с признаками опьянения. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичной ГАИ.

Источник: Агентство «Москва»

«В пятницу традиционно напоминаем о недопустимости нетрезвого вождения и приводим немного статистики. По оперативным данным, с начала текущей недели сотрудниками подразделений Госавтоинспекции столицы привлечены к ответственности более 170 водителей за управление автомобилем с признаками опьянения», — говорится в сообщении.

Так, 46 из них были с установленным состоянием опьянения, 118 отказались от прохождения процедуры освидетельствования, а 10 повторно сели за руль в нетрезвом виде, будучи лишeнными права управления, теперь им грозит уголовная ответственность.