Более 170 водителей с признаками опьянения выявлены в Москве с начала недели

«В пятницу традиционно напоминаем о недопустимости нетрезвого вождения и приводим немного статистики. По оперативным данным, с начала текущей недели сотрудниками подразделений Госавтоинспекции столицы привлечены к ответственности более 170 водителей за управление автомобилем с признаками опьянения», — говорится в сообщении.
Так, 46 из них были с установленным состоянием опьянения, 118 отказались от прохождения процедуры освидетельствования, а 10 повторно сели за руль в нетрезвом виде, будучи лишeнными права управления, теперь им грозит уголовная ответственность.