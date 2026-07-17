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Шесть лет колонии назначил суд жительнице Воронежа за попытку убийства знакомого

19-летняя девушка изрезала ножом своего знакомого в Воронеже.

Воронежские следователи завершили расследование о покушении убийстве, а суд признал 19-летнюю жительницу Воронежа виновной в преступлении.

Суд установил, что в январе 2026 года осужденная в пьяном состоянии приехала к своему знакомому в расположенную в Центральном районе города Воронежа квартиру. Между мужчиной и женщиной возник конфликт, в ходе которого разгоряченная спиртным дама набросилась на оппонента с ножом, нанеся ему несколько ранений в грудь. Нападавшую остановили очевидцы конфликта. Они вызвали «скорую» и полицию. В больнице пострадавшему мужчине оказали необходимую помощь.

Суд отправил девушку на шесть лет в исправительную колонию общего режима.

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