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Росгвардейцы задержали троих мужчин за попытки краж из столичных магазинов

Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве пресекли серию краж из торговых точек на севере и северо-западе столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного главка ведомства.

Источник: Управление Росгвардии по Омской области

«В Северном административном округе Москвы сигнал “тревога” поступил из магазина, расположенного на Ходынском бульваре. Прибывшие на место росгвардейцы задержали 24-летнего уроженца Краснодарского края, который попытался вынести товар без оплаты. Позже в этом же гипермаркете сотрудники вневедомственной охраны задержали 39-летнего жителя Подмосковья, подозреваемого в краже мясной продукции — мужчина спрятал товар среди ранее оплаченных покупок и пытался незаметно покинуть торговый зал», — рассказали в пресс-службе.

Еще один инцидент произошел на северо-западе города. Тревожный сигнал поступил из охраняемого магазина на ул. Митинская. «Наряд вневедомственной охраны задержал на месте происшествия 35-летнего уроженца Кемеровской области. Мужчина складывал алкогольную продукцию в корзину и пытался пронести ее мимо кассовой зоны без оплаты», — добавили в ведомстве.

Для дальнейшего разбирательства все задержанные были переданы сотрудникам полиции.