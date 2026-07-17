Росгвардейцы задержали троих мужчин за попытки краж из столичных магазинов

«В Северном административном округе Москвы сигнал “тревога” поступил из магазина, расположенного на Ходынском бульваре. Прибывшие на место росгвардейцы задержали 24-летнего уроженца Краснодарского края, который попытался вынести товар без оплаты. Позже в этом же гипермаркете сотрудники вневедомственной охраны задержали 39-летнего жителя Подмосковья, подозреваемого в краже мясной продукции — мужчина спрятал товар среди ранее оплаченных покупок и пытался незаметно покинуть торговый зал», — рассказали в пресс-службе.