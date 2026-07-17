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В Крыму два человека погибли после атаки ВСУ

Два человека погибли и еще получил ранения в результате атаки Вооруженных сил Украины на сереве Крымского полуострова. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Два человека погибли и еще получил ранения в результате атаки Вооруженных сил Украины на сереве Крымского полуострова. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«Искренне соболезную родным и близким погибших. Желаю пострадавшему скорейшего выздоровления. Республиканские органы власти окажут необходимую помощь и поддержку», — написал господин Аксенов.

Минувшей ночью, по данным Минобороны РФ, в небе над Крымом и рядом других регионов России сбили 243 беспилотника ВСУ. Утром на предприятии «Крымэнерго» сообщили о массовом отключении электроэнергии на полуострове из-за технологических нарушений, вызванных «внешними воздействиями».

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